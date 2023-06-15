Набирает обороты: что западные СМИ пишут о долгожданном контрнаступлении ВСУ

Генсек НАТО предупредил, что контрнаступление будет "кровавым", поскольку Россия хорошо подготовила оборону.

Западные издания утверждают, что долгожданное контрнаступление Украины началось и оно набирает обороты.

Об этом говорится в материале Yahoo.

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Тем временем генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг для USA Today прокомментировал наступление украинских сил и сообщил о первых уволенных населенных пунктах. Впрочем, он предупредил , что контрнаступление будет "кровавым", поскольку Россия хорошо подготовила оборону.

"Мы должны быть готовы к тому, что это наступление будет кровавым и тяжелым. Россияне успели построить мощную оборону – это достаточно тяжелые линии обороны и их прорвать – сложная задача", — сказал он.

Как сообщает Washington Post со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Украины Анны Маляр, "Россия дала отпор с помощью штурмовой и армейской авиации, а также интенсивного артиллерийского огня".

"Президент России Владимир Путин заявил, что украинское контрнаступление пока неудачно, украинские потери в 10 раз превышают российские. Без доказательств его слова невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть", — пишет BBС.

По данным Reuters , обе страны терпят значительные потери с начала контрнаступления.

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