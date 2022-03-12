"Набирают всех подряд": ЧВК "Вагнера" массово вербует "всякий сброд" для войны с Украиной

Еще несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме россиян, родившихся внутри страны до 2014 года.

Частная военная компания (ЧВК) "Вагнера " приступила к неразборчивому найму людей, которые готовы отправиться воевать в Украину в составе оккупационных войск.

Об этом со ссылкой на собеседников среди наемников и объявления в пабликах, где и раньше вербовали боевиков, сообщает российская служба BBC.

Также читайте Россия проводит мобилизацию на оккупированном Донбассе и в Крыму

Отмечается, что вербовка началась еще 28 февраля. На пункт вербовки в Молькино под Краснодаром приглашают и жителей недореспублик из ОРДЛО, и жителей оккупированного Крыма, и даже иностранцев. Сохранился только запрет на найм граждан Грузии. Наличие непогашенных долгов, отсутствие справки о несудимости или загранпаспорта тоже перестали быть препятствием.

Следует отметить, что еще несколько месяцев назад в ЧВК не брали никого, кроме россиян, родившихся в пределах страны до 2014 года.

В свою очередь, один из наемников, еще недавно находившийся вблизи границы России и Украины, а сейчас вернувшийся домой, также подтвердил журналистам — в пункте вербовки в Молькино под Краснодаром "набирают всех подряд".

"Именно тех, кто с косяками, именно тех, кто из черных списков", — сказал наемник. По его словам, формально это не Вагнер, а собранные отряды с разными другими названиями, "всякий сброд". "Мы их между собой штрафбатами называем с пацанами", – отметил он.

Ранее руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия проводит скрытую мобилизацию на оккупированном Донбассе и в Крыму, поскольку ей не хватает сил для наступления. Многие подразделения РФ на этом этапе уже уничтожены или потеряли боеспособность, сказал главный разведчик Украины.

ТСН.ua

Читайте также: