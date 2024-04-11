Наблюдаем это каждый раз: в ВСУ сообщили, что РФ делает перед массированным ударом

В преддверии каждой массированной ракетно-дроновой атаки агрессорка Россия выводит на боевое дежурство ракетоноситель. Это характерные признаки-предвестница удара.

Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного прессцентра Оперативного командования "Пивдень" Наталья Гуменюк.

По ее словам, в эту ночь агрессорка Россия вновь продемонстрировала этот характерный признак: состоялся выход на боевое дежурство подводного ракетоносителя.

"Это уже постоянный признак. Мы наблюдаем это каждый раз, когда начинается массированная атака, — на боевом дежурстве появляется ракетоноситель. По состоянию на данный момент мы не фиксировали, что были запуски с моря, но сам факт такого выхода является характерным признаком тактики россиян", – подчеркнула Гуменюк.

По ее мнению, таким образом, РФ пытается рассредоточить усилия сил ПВО.

Напомним, 11 апреля российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине беспилотниками и ракетами разных типов. В частности, армия РФ выпустила "Кинжалы", авиационные и крылатые ракеты, С-300. В общей сложности враг применил 82 средства воздушного нападения.

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