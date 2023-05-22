Наблюдается активность вражеской авиации: украинцев предупредили об очень высокой угрозе атаки

Уровень ракетной опасности очень высок из-за активности стратегической и тактической авиации врага и ракеты в Черном море.

Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

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"На боевом дежурстве в Черном море находятся 2 ракетоносителя, общий залп которых может достигать 12 "Калибров". Таким образом, уровень ракетной опасности на фоне активности стратегической и тактической авиации — очень высок. Не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги и собственной безопасностью", — подчеркнули. в ОК.

Также в ведомстве добавили, что ночью 22 мая в Одесскую область россияне направили ударный беспилотный летательный аппарат. Силами противовоздушной обороны он был уничтожен над морем.

Напомним, ночью 22 мая Россия нанесла удар по Днепру. Она атаковала город ракетами разного типа и ударными дронами. Всего выпустила 36 вражеских объектов, из них были сбиты четыре крылатых ракеты Х-101/Х-555 и все БПЛА. По последним данным местных властей, в результате удара пострадали 7 человек. Женщины 52 и 70 лет – в больнице.

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