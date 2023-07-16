Наблюдается активность вражеской авиации: украинцев предупредили об угрозе атаки

Около 20 бортов российской армии на утро 16 июля, вместе с беспилотниками, уже работают на северном, восточном и южном направлениях.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат.

"Воскресенье началось активно. Сейчас наблюдается серьезная активность вражеской авиации в акватории Азовского моря, а также по всей линии разграничения мы видим активность тактической авиации. Также самолеты-ретрансляторы Ил-22, А-50, в Черном море — Миг-29, Су- 35 и Су-30 работают. Пожалуй, будет отработка управляемых авиабомб, как всегда это делают оккупанты. Сейчас в ряде областей объявляется тревога из-за деятельности тактической авиации врага. В общей сложности около 20 бортов вместе с беспилотниками уже работает на северном, восточном и южном направлениях", – сказал он.

Ранее стало известно, что утром в некоторых регионах объявлена воздушная тревога, угроза атаки баллистическими ракетами. В частности, сирены прозвучали в Сумской, Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Донецкой, Луганской областях и Крыму.

По данным Генштаба, противник сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – за прошедшие сутки произошло 39 боевых столкновений.