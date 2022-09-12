"Наблюдали с восторгом" — посол о реакции Германии на контрнаступление ВСУ

Германия наблюдает за успехами ВСУ на фронте, где украинские воины мужественно освобождают территории от российских захватчиков.

Берлин в восторге от последних успешных действий украинских военных на фронте.

Об этом посол Германии в Украине Анка Фельдгузен сказала в интервью Радио НВ.

"Мы все в Берлине наблюдали и были в восторге от наступления украинских Вооруженных сил на востоке и на юге", — сказала Фельдгузен.

В то же время, по ее словам, в Берлине до сих пор не завершилась дискуссия по поводу возможных поставок танков западного образца Украине.

"Эта дискуссия продолжается. Вы не раз слышали нашего канцлера, который сказал, что он в тесном контакте с партнерами – США, Великобританией, Францией – по этой математике… Конца этой дискуссии еще нет, но надеюсь, что она успешно и положительно закончится для Украины", — добавила Фельдгузен.

Напомним, попавшие в окружение оккупанты на Херсонщине готовы сложить оружие.

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