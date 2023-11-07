Набор металлолома: подробности о критических повреждениях корабля "Аскольд" после удара ВСУ

Вооруженные силы Украины 4 ноября нанесли ракетный удар по судостроительному заводу "Залив" в Керчи. В результате атаки было повреждено судно-ракетоноситель "Аскольд".

Журналисты Defense Express рассказали о критических повреждениях российского корабля после атаки.

"Корабль хоть и остался на плаву, но получил очень критические повреждения очень важных элементов, после чего свой корвет рашистам придется отстраивать заново. И так Украина стала заодно первой в истории, кто уничтожил ракетный корабль врага, который даже еще не вышел с завода и не был введен в строй своего флота", — отметили журналисты.

Попадание ракетами SCALP-EG пришлось именно на центральную часть корпуса корвета "Аскольд", где были размещены 8 вертикальных пусковых установок для запуска крылатых ракет "Калибр" и/или П-800 "Оникс". Это уничтожило основную систему вооружения этого корабля.

"Более того – судя по характеру внешних повреждений, скорее всего россиянам придется сдать в утиль большую часть (если не всю) бортовой аппаратуры для управления кораблем, размещенной на мостике. А учитывая, что дизельные двигатели на корветах проекта "Каракурт" также размещенные в отсеке по центру корпуса, вряд ли силовая установка этого корабля вообще сохранила свою функциональность", – объясняет Defense Express.

Если россияне отважатся восстанавливать поврежденное судно – придется это делать "с нуля". В настоящее время поврежден корабль – просто набор металлолома.

Напомним, 5 ноября появились новые спутниковые снимки с повреждениями российского судна "Аскольд".

Читайте также: