НАБУ и САП разоблачили мэра города и депутата в Одесской области: глава ОВА раскрыл детали

НАБУ и САП 25 января задержали председателя Рейновского городского совета Игоря Плехова и депутата Ивана Подойлова. Чиновники "погорели" на взятке. Глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко подтвердил информацию.

Об этом он написал в своем telegram-канале.

Марченко призвал дождаться решения суда. Однако подчеркнул, что "прецедент говорит сам за себя".

"НАБУ и САП разоблачили "на горячем" мэра города Рени Игоря Плехова и депутата Ренийского городского совета Ивана Подойлова во время получения ими неправомерной выгоды в размере 50 тысяч долларов США. В настоящее время продолжаются следственные действия и решается вопрос об извещении им о подозрении", – заявил он.

Глава Одесской ОВА добавил, что на сегодняшний день не все понимают, чем на самом деле должны заниматься на своих должностях госслужащие.

"Поэтому призываю всех должностных лиц независимо от занимаемой должности выполнять свои обязанности и работать на благо жителей Одесщины и победу, а не создавать подобные позорные прецеденты", – добавил глава области.

Напомним, что 24 января НАБУ и САП разоблачили на взяточничестве председателя и депутата одного из городских советов Одесской области .

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