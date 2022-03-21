Нацбанк увеличил лимит на снятие наличных с валютных счетов

Национальный банк ослабил и уточнил ряд ограничений.

Национальный банк увеличил лимит на снятие наличных денег в Украине со счетов в иностранной валюте и уточнил ряд ограничений на трансграничные операции.

Об этом говорится на сайте регулятора в понедельник, 21 марта.

Так, увеличен ежедневный лимит на снятие наличных денег в Украине со счетов в иностранной валюте с 30 тыс. грн до 100 тыс. грн (в эквиваленте).

В то же время, уточняется, что этот лимит также распространяется на снятие валюты за рубежом со счетов в иностранной валюте, открытых в украинских банках. Кроме того, установлен лимит на снятие валюты с гривневых счетов в объеме до 100 тыс. грн в месяц. Эти уточнения призваны предотвратить выведение капитала за границу.

Также добавлена возможность без ограничений перечислять средства для оплаты обучения на счета учебных заведений за границей. Эта опция вошла в список исключений из запрета на трансграничные операции, к которому также относятся расходы, связанные со смертью граждан, лечением в медицинских учреждениях и транспортировкой больных.

Кроме того, общим лимитом в 100 тыс. грн (в эквиваленте) в месяц ограничены следующие операции:

перевод средств на счета физических лиц за границей с использованием реквизитов платежных карт плательщика и получателя (т.е. P2P-переводы);

осуществление операций с использованием платежных карточек для приобретения активов, непосредственно конвертируемых (обмениваемых) на денежные средства и относящихся к операциям quasi cash. Среди таких операций: пополнение электронных кошельков, брокерских или форекс-счетов, оплата дорожных чеков, покупка виртуальных активов и т.д.

Ранее Национальный банк Украины предупредил украинских граждан о новых видах мошенничества в военное время. Злоумышленники адаптируются к новым обстоятельствам и обманным путем присваивают чужие средства. Злоумышленники подделывают сайты благотворительных фондов.

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