Нацбанк во второй раз выкупил военные облигации на 20 млрд гривен

Нацбанк во второй раз выкупил военные облигации на 20 млрд гривен

Портфель военных ОВГЗ в собственности Национального банка составляет 40 млрд грн.

Национальный банк Украины 12 апреля 2022 года совершил второй выкуп военных облигаций правительства на сумму 20 млрд грн.

По состоянию на 13 апреля портфель военных ОВГЗ в собственности Национального банка составляет 40 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Поддержка бюджета Национальным банком является необходимым шагом, учитывая необходимость обеспечения надлежащего отпора широкомасштабной вооруженной агрессии россии против Украины. В то же время центробанк, как и было задекларировано, будет финансировать только критические расходы правительства в ограниченных объемах и прозрачным способом. Такой подход позволит минимизировать разбалансирование инфляционных ожиданий, высокой инфляции и нарушения макрофинансовой стабильности. Кроме того, это будет способствовать более быстрому возвращению функционирования экономики и финансовых рынков к рыночным устоям, а также не создавать угрозу процессу евроинтеграции Украины и сотрудничеству с международными финансовыми донорами", — говорится в сообщении.

Также читайте Минфин начал продавать военные облигации: как их приобрести

Поддержка со стороны Национального банка по-прежнему не является основным источником финансирования расходов правительства. Несмотря на военные действия, украинские предприятия постепенно возобновляют свою деятельность и продолжают платить налоги, а граждане перечисляют значительные суммы на поддержку армии.

Украина также получает важную финансовую, военную и гуманитарную поддержку международных партнеров.

"Целесообразность дальнейших операций по финансированию критических расходов правительства через покупку ОВГЗ будет определяться отдельными решениями Национального банка Украины. В дальнейшем комментарий по изменению военных ОВГЗ в портфеле НБУ будет публиковаться ежемесячно, не позднее пятого дня месяца", — отмечают в НБУ.

Военные облигации – это особый вид государственных облигаций, выпускаемых во время войны, чтобы поддержать экономику. Фактически государство заимствует деньги у граждан и гарантирует вернуть их в будущем. Главная особенность облигаций – исключительно поддержка обороноспособности государства в условиях войны.

Напомним, в марте инфляция ускорилась до 13,7%.

Читайте также: