Нацбанк выпустил памятную медаль "Город героев – Мариуполь" (фото)

Национальный банк Украины выпустил памятную медаль "Город героев – Мариуполь " в знак уважения к героям, защитникам и жителям города.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

"Дизайн для медали создала киевская художница Марина Куц. По ее замыслу, реверс медали содержит образ преданного Украине воина, вокруг которого – стилизованные обломки, оружие, перекресток прицела", – говорится в сообщении.

На аверсе медали изображена композиция, символизирующая город-герой: фасад драматического театра под прицелом и стилизованные конструкции "Азовстали", на которые летят бомбы.

Фото: Национальный банк Украины

Также отмечается, что в написании слова "Мариуполь" букву "i" заменяет свеча как символ памяти по погибшим, а буква "о" имитирует карту города, созданную из двух профилей – детского и взрослого, как символ принудительной депортации.

Внизу на фоне стилизованных волн изображен якорь – один из геральдических элементов, содержащийся на гербе Мариуполя. Это образ надежды на освобождение и возрождение украинского города.

Медаль сделана из нейзильбера, ее тираж – до 100 000 штук (в том числе до 50 000 штук 2022 года).

Напомним, летом в НБУ представили памятную монету "Ой у лузі червона калина".

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