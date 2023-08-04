Нацбанк выпустил памятную монету из ЗРК Patriot (фото)

Нацбанк выпустил памятную монету с номиналом 10 грн, на которой изображен ЗРК Patriot с надписью "ПВО — надежный щит Украины".

Об этом рассказали в пресс-службе Нацбанка.

Отмечается, что презентация состоялась 4 августа, в канун Дня Воздушных сил,

"Монета продолжает серию "Вооруженные Силы Украины". Она не является коллекционной и будет в обращении вместе с другими 10-гривневыми монетами, обязательна к приему для всех видов наличных платежей и зачислению на счета", — рассказали в Нацбанке.

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Добавим, что тираж монеты по ЗРК Patriot будет составлять 10 млн штук – это 6% от текущего количества монет номинала 10 грн.

Ранее Нацбанк Украины анонсировал выход новой 5-гривневой монеты, получившей название "Маяки Украины". Выпуск запланирован с 22 июля.

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