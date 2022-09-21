"Нацелены на внутреннюю аудиторию": в ISW объяснили, зачем Путину аннексия оккупированных после 24 февраля территорий

Назначенные Россией оккупационные чиновники Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении "референдума" 23-27 сентября о присоединении к РФ.

Кремль использует сфальсифицированные результаты этих фиктивных референдумов, чтобы незаконно аннексировать все оккупированные Россией части Украины и, вероятно, также объявит неоккупированные части Донецкой, Херсонской и Запорожской областей частью РФ.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Так, отмечают, что планы Кремля по аннексии нацелены прежде всего на внутреннюю аудиторию, чтобы призвать россиян добровольно пойти на войну "защищать" недавно оккупированные территории.

"Путин, вероятно, надеется улучшить возможности формирования российских войск, призывая россиян добровольно пойти на войну, чтобы "защитить" недавно заявленные территории России. Путин и его советники, очевидно, поняли, что нынешних российских сил недостаточно, чтобы завоевать Украину, и что усилия по быстрому созданию больших сил путем добровольной мобилизации не отвечают потребностям российских военных. Таким образом, Путин, вероятно, создает правовые и информационные условия для улучшения формирования российской армии, не прибегая к расширенному призыву, изменяя баланс кнута и пряника, который Кремль использует для стимулирования добровольного призыва", — считают в ISW.

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В Институте также добавляют, что Путин может верить, что он может обратиться к российскому этнонационализму и защите якобы "русских народов" и претендовать на русскую землю, чтобы создать дополнительные силы добровольцев.

В то же время Путин, вероятно, также намерен сдерживать контрнаступление Украины путем аннексии оккупированной украинской территории, чтобы представить борьбу Украины за освобождение оккупированных территорий как "нападение на Россию".

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 210-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

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