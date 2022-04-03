Нацгвардейцев из ЧАЭС, которых российские оккупанты взяли в плен, морят голодом и жаждой

Захваченные военнослужащие находятся на территории России и Белоруссии.
Российские оккупанты захватывают в плен украинских военных. Вывезенных россиянами из Чернобыльской АЭС бойцов Национальной гвардии Украины морят голодом и не дают воды.
Об этом сообщила украинская омбудсменка Людмила Денисова, ссылаясь на слова жены одного из пленных.
Также, по словам Денисовой, известно, что захваченные военнослужащие находятся на территории России и Белоруссии. Об их состоянии здоровья ничего не известно.
"Вывезенные оккупантами из Чернобыльской АЭС бойцы Национальной гвардии Украины, которые охраняли станцию и были захвачены рашистами 24 февраля 2022 года, предположительно находятся на территории российской федерации (г. Смоленск) и Республики Беларусь (г. Брагин). По ее информации, пленников моря и не дают воды ", – говорится в сообщении.
Напомним, российские захватчики, находившиеся более месяца на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения, скрылись со станции, когда начали проявляться первые признаки радиации. Вместе с собой они пленили украинских нацгвардейцев.
Заметим, уже есть первые жертвы среди российских военных из-за лучевой болезни. Как сообщает Военно-медицинская служба РФ, зафиксирована первая смерть оккупанта в Чернобыле от лучевой болезни. Еще 26 человек госпитализированы и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпиталы для обследования и лечения.
Читайте также: