Нацгвардейцев из ЧАЭС, которых российские оккупанты взяли в плен, морят голодом и жаждой

Нацгвардейцев из ЧАЭС, которых российские оккупанты взяли в плен, морят голодом и жаждой

Захваченные военнослужащие находятся на территории России и Белоруссии.

Российские оккупанты захватывают в плен украинских военных. Вывезенных россиянами из Чернобыльской АЭС бойцов Национальной гвардии Украины морят голодом и не дают воды.

Об этом сообщила украинская омбудсменка Людмила Денисова, ссылаясь на слова жены одного из пленных.

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Также, по словам Денисовой, известно, что захваченные военнослужащие находятся на территории России и Белоруссии. Об их состоянии здоровья ничего не известно.

"Вывезенные оккупантами из Чернобыльской АЭС бойцы Национальной гвардии Украины, которые охраняли станцию и были захвачены рашистами 24 февраля 2022 года, предположительно находятся на территории российской федерации (г. Смоленск) и Республики Беларусь (г. Брагин). По ее информации, пленников моря и не дают воды ", – говорится в сообщении.

Напомним, российские захватчики, находившиеся более месяца на Чернобыльской АЭС и в зоне отчуждения, скрылись со станции, когда начали проявляться первые признаки радиации. Вместе с собой они пленили украинских нацгвардейцев.

Заметим, уже есть первые жертвы среди российских военных из-за лучевой болезни. Как сообщает Военно-медицинская служба РФ, зафиксирована первая смерть оккупанта в Чернобыле от лучевой болезни. Еще 26 человек госпитализированы и 73 в тяжелом состоянии отправлены в госпиталы для обследования и лечения.

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