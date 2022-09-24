Нацгвардейцы эвакуировали людей, которые прятались от обстрелов в лесу Донецкой области (фото)

Самому старшему человеку было 83 года.

Военнослужащие Национальной гвардии эвакуировали мирных жителей, прятавшихся от обстрелов в лесу возле Славянска.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины.

Во время стабилизационных действий военнослужащими Национальной гвардии Украины возле Славянска были обнаружены мирные жители, которые прятались в лесу от обстрелов. При общении было установлено, что самому старшему человеку было 83 года, а самому младшему – 39.

"Одна из людей не могла передвигаться самостоятельно из-за возраста и хронических болезней. Совместными, решительными действиями мы смогли переправить самым безопасным путем людей до окончания боевых действий в этом районе Донбасса", — рассказал гвардиец Виталий.

Людями оказали первую медицинскую и психологическую помощь. Им была предоставлена еда и укрытие в ближайшем безопасном месте, а также волонтерская помощь.

Напомним, в Харьковской области пограничники спасли подростков, которых оккупанты удерживали в подвале.

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