Нацгвардейцы на юге уничтожили наблюдательный комплекс оккупантов "Муром-М" — видео удара

Одесские нацгвардейцы обнаружили и с помощью дрона-камикадзе уничтожили российский комплекс "Муром-М".

Об этом сообщили Силы обороны юга Украины.

Там отметили, что комплекс "Муром-М" оккупанты устанавливают для большей производительности на башне.

"Это уже третий комплекс дальнего визуального наблюдения "Муром-М", уничтоженный бойцами 11-й бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины за два месяца", — говорится в сообщении.

Напомним, в ВСУ прокомментировали удар по штабу ЧФ в Севастополе – "Сюрпризы будут еще".

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