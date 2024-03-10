Нацгвардейцы остановили две колонны российской техники на юге – мощное видео

Враг в очередной раз пытался прорвать оборону на южном участке фронта.

Военные Нацгвардии, которые держат оборону на юге Украины, остановили две колонны российской техники.

Об этом сообщил командующий Национальной гвардией Украины Александр Пивненко.

Так, аэроразведкой бригады НГУ "Спартан" были замечены две колонны вражеской техники, которые двигались в направлении позиций украинских войск.

"В первую очередь оккупанта встретила точными выстрелами артиллерия, заставив врага почти полностью снизить темп атаки. В это время пилоты ударных дронов поднимают в воздух дроны. Удачное взаимодействие подразделений 3 бригады оперативного назначения "Спартан" дает полный контроль над ситуацией", — говорится в сообщении.

В результате две единицы вражеской техники были поражены пилотами ударных авиационных комплексов, две единицы были уничтожены с помощью артиллерии. Весь личный состав противника был ликвидирован. Атака остановлена.

Напомним, украинский снайпер сбил дрон оккупантов ZALA (фото).

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