Нацгвардейцы, первыми отразившие штурм аэропорта в Гостомеле, вспомнили, как "приземляли" вертолеты РФ

24 февраля аэродром одновременно атаковал несколько десятков вражеских вертолетов и сотни десантников. Отважным воинам удалось сбить 6 русских вертолётов, среди которых была и русская гордость: сверхсовременный КА-52.

Как усиленная рота Нацгвардии сдержала прорыв российского десанта в Киев, в ТСН.

Взлетно-посадочная полоса все еще усеяна осколками от снарядов и боеприпасами, с бетона торчат "Грады", уничтожен центр управления полетами, ангары и административные здания. Сожженная российская техника и горы мусора – это то, что оставили после себя оккупанты на территории аэропорта "Антонов" в Гостомеле.

Виталий Руденко – 35-летний командир подразделения Нацгвардии. В первый день нападения России именно он командовал обороной аэродрома. За то, что сдержали штурм врага, Виталий и его собратья получили ордена за мужество.

«Я честно говоря, когда увидел все, я думал, что из нас здесь сделают фарш. Это количество вертолетов. Я понимал, какое у них вооружение на борту», – отмечает командир.

С 14 года мужчина воевал на востоке страны. Вышел из оцепления под Савур-могилой, имел опыт артиллерийских дуэлей и столкновений с пехотой, однако такую массированную атаку с неба, говорит, видел впервые. «Была ударная группа в количестве примерно 10-12 вертолетов КА-52 и МИ-24, вслед за ними шла группа вертолетов, которая несла на себе десант противника, это было где-то от 30 до 40 вертолетов», — говорят бойцы.

Под его командованием усиленная рота нацгвардейцев героически приняла сражение. Воинов атаковали с неба и земли. На аэродроме высаживался русский десант, но они не сдавались. Шесть российских вертолётов бойцам удалось сбить. Обломки двоих до сих пор не убрали. «Это остатки российского вертолета КА-52, «Аллигатор». Русские его часто называют летающая крепость», — показывают металлолом военные.

Сбил вертолет 25-летний командир зенитно-ракетного взвода Сергей Фалатюк. Его тоже отметили госнаградой. Младший лейтенант говорит, когда увидел вертолеты, мгновенно скомандовал – огонь на поражение. И сам схватил "Иглу" – советский переносной ракетно-зенитный комплекс. «Я увидел в метрах 500, что нам меня летит вертолет, я поднял иглу. Сделал "накол" и вижу, что они уже близки ко мне. Когда цель уже близко, я не попаду, я ее пропустил, развернулся и стрельнул вдогонку и так сбил», – вспоминает Сергей.

В противовоздушной обороне – это уже его второй контракт, с 16 года Сергей сражался на Донбассе. Но признается, из ПЗРК стрелял только на тренажере и каждый раз жаловался командиру батареи, что не стрелял по-настоящему. «Пуска не делал из ракеты, ни разу не стрелял по вертолету. Говорю однажды, войска у нас не правильные. Командир говорил, хватит на тебя, когда-нибудь стрельнешь», — добавляет боец.

Его звездный час таки наступил — этот первый сбитый вертолет тогда еще и поднял дух военных. «КА-52, их описывает Москва, что это неистребимая вещь – «аналогов нет», что он один такой. Но я попал в него, он взорвался. У остальных (собратьев – ред.) радость, что мы его сбили. Все схватили «Иглы». И начали уничтожать цели», – рассказывает Сергей.

У бойцов заканчивались боеприпасы, силы были неравные. Один воин получил ранение, еще несколько попал в плен. Чтобы сохранить жизнь личному составу – командир получил приказ отступать.

«Если бы мне команду не дали, мы бы стояли до последнего, когда получил такую задачу, я три раза уточнял… После того как отошли на безопасное расстояние и с помощью артиллерии нанесли огненное поражение по взлетно-посадочной полосе, чем ее и повредили. И этим не позволили сесть военно-транспортным самолетам противника», — отмечает командир.

Бои за аэродром продолжались еще несколько дней. Командир говорит, каждый, кто в тот день защищал аэродром – заслуживает награды. Но лучшей для них будет победа в этой войне.

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