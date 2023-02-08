Нацгвардейцы "приземлили" вертолет России Ми-24 под Бахмутом: момент попал на видео

По словам нацгвардейцев, это один из самых быстрых ударных вертолетов в мире.

Бойцы Национальной гвардии 7 февраля уничтожили российский вертолет Ми-24 в окрестностях Бахмута.

Об этом сообщает пресс- служба Нацгвардии.

Ударный вертолет наносил огневого поражения нашим подразделениям и прикрывал с воздуха вражескую пехоту, наступавшую на линию обороны украинских защитников.

"7 февраля в 14:12 часов в районе восточной окраины Бахмута нацгвардейцы обнаружили два вражеских вертолета Ми-24, одна цель была захвачена и уничтожена стрелком-зенитчиком из ПЗРК "Игла-1", – отмечает начальник службы ПВО 3 бригады оперативного назначения на псевдо "Партизан".

По словам нацгвардейцев, вертолет от попадания ракеты начал терять высоту и снижаться, судьба пилота неизвестна.

В пресс-службе отметили, что это один из самых быстрых ударных вертолетов в мире и уже третий российский вертолет, сбитый именно подразделениями 3 бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины за время полномасштабного вторжения РФ.

Кроме того, 7 февраля в небе над Бахмутом пограничники сбили российский штурмовик Су-25 "Грач", а также вражеский беспилотник.

Отметим, что с 24 февраля 2022 года до конца января этого года оккупационные войска потеряли в войне против Украины уже 283 вертолета. Так, 26 января нацгвардейцы на Бахмутском направлении с помощью ПЗРК "Игла" уничтожили вражеский вертолет Ми-24, а второй — подбили.

Ранее в Генштабе сообщили, что оккупанты пытаются наступать возле Бахмута и Угледара.

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