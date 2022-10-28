Нацгвардейцы разбили вражеских разведчиков и взяли в плен только что мобилизованного оккупанта

Россия бросает на войну только что мобилизованных вояков, которые попадают в плен во время первого же столкновения с ВСУ.

Спецназовцы Национальной гвардии разбили вражескую ДРГ противника на Донецком направлении и взяли в плен "свежемобилизованного" с так называемой "ДНР".

Об этом 28 октября сообщила пресс-служба Нацгвардии.

Российский оккупант рассказал, что он был мобилизован совсем недавно, после чего его сразу отправили вместе с другими такими мужчинами в район ведения боевых действий. Уже в одном из первых столкновений их группу разбили.

Пленного нацгвардейцы передали соответствующим службам.

#Спецназначенцы Национальной гвардии Украины разбили группу дрг противника ⚔️на Донецком направлении и захватили... Опубликовано Национальная гвардия Украины Пятница, 28 октября 2022 г.

Напомним, ВСУ начали брать в плен российских "мобиков" сразу после соответствующего указа Путина. Так, в конце сентября спикер Одесской ОВА Сергей Братчук показал видео, на котором пленник россиянин рассказывает, при каких обстоятельствах попал на войну в Украину. Русский успел повоевать всего несколько дней и уже оказался в плену.

Мобилизация в России: последние новости

На территории страны-агрессора стали рассматривать возможность принудительной "трудовой мобилизации" студентов. Если такое решение будет принято, студентов профтехучилищ будут направлять на работу вместо мобилизованных работников предприятий.

Кроме того, в РФ разрешили призывать на войну осужденных за тяжкие преступления.

В частности, в так называемой "ДНР" подконтрольная Кремлю "власть" начала готовить очередную партию заключенных для отправки на фронт. В фейковой "республике" собираются призвать более 300 осужденных.

Тем временем в российском Новосибирске умер уже третий мобилизованный. Мужчина прибыл из Тувы и умер после употребления алкоголя.

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