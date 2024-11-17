Нацгвардейцы в Винницкой области сбили крылатую ракету с помощью пулемета

Ракета после подведения сменила траекторию и упала в поле без детонации.

В Винницкой области 17 ноября нацгвардейцы мобильной огневой группы сбили крылатую ракету во время ракетных обстрелов, использовав крупнокалиберный пулемет Browning.

Об этом сообщила в соцсети военная часть 3008 Нацгвардии Украины.

"Это произошло этой ночью во время комбинированной массовой атаки на Украину сегодня утром. Ракета после подведения сменила траекторию и упала среди поля. Детонации не произошло", — говорится в сообщении.

В Винницкой области нацгвардейцы сбили крылатую ракету с помощью пулемета

Напомним, в ходе комбинированного удара России по объектам Украины ПВО сбило 144 воздушных цели. В результате атаки в Винницкой области повреждены объекты критической инфраструктуры и база академической гребли в Ладыжине.

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