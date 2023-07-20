Нацгвардейцы взяли в плен российского командира из Чечни

Нацгвардия во вторник, 18 июля, пленила российского командира из Чечни.

Об этом сказал заместитель директора департамента планирования по применению Главного управления Национальной гвардии Украины полковник Николай Уршалович во время брифинга.

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"Бойцами одной из штурмовых групп 15-й бригады оперативного назначения взяты в плен командир роты 70-го гвардейского мотострелкового полка, который дислоцируется в городе Шали Чеченской Республики. Ему была оказана медицинская помощь, после чего передана соответствующим органам", — рассказал он.

По его словам, у врагов фиксируют низкое морально-психологическое состояние личного положения и его нежелание вести боевые действия.

Тем временем в оккупированном Мелитополе кафиры продолжают забирать в плен людей. Теперь они это делают ночью, чтобы запугать.

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