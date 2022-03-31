Гвардейцы заметили мужчину, который передвигался на электробайке и пытался покинуть место взрыва в обход блокпоста.
Нацгвардейцы задержали мужчину по подозрению в разведывательной деятельности на оккупанта, сообщает Национальная полиция Украины.
Вскоре после того, как в столице раздался взрыв, гвардейцы заметили мужчину, который передвигался на электробайке и пытался покинуть место происшествия в обход блокпоста.
По требованию правоохранителей водитель не остановился, затем был задержан принудительно.
"Как оказалось впоследствии, мужчина пытался скрыться не случайно, поскольку на мобильных устройствах задержанного содержались доказательства причастности к диверсионно-корректировочной деятельности против граждан Украины", — передают в полиции.
Согласно датам, на фото это лицо занималось такой деятельностью практически с начала боевых действий.
Читайте также: