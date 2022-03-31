Нацгвардейцы задержали мужчину по подозрению в разведывательной деятельности на оккупанта

Нацгвардейцы задержали мужчину по подозрению в разведывательной деятельности на оккупанта

Гвардейцы заметили мужчину, который передвигался на электробайке и пытался покинуть место взрыва в обход блокпоста.

Нацгвардейцы задержали мужчину по подозрению в разведывательной деятельности на оккупанта, сообщает Национальная полиция Украины.

Вскоре после того, как в столице раздался взрыв, гвардейцы заметили мужчину, который передвигался на электробайке и пытался покинуть место происшествия в обход блокпоста.

По требованию правоохранителей водитель не остановился, затем был задержан принудительно.

Национальная полиция Украины

"Как оказалось впоследствии, мужчина пытался скрыться не случайно, поскольку на мобильных устройствах задержанного содержались доказательства причастности к диверсионно-корректировочной деятельности против граждан Украины", — передают в полиции.

Согласно датам, на фото это лицо занималось такой деятельностью практически с начала боевых действий.

Читайте также: