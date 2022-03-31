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Нацгвардейцы задержали мужчину по подозрению в разведывательной деятельности на оккупанта

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Нацгвардейцы задержали мужчину по подозрению в разведывательной деятельности на оккупанта

Национальная полиция Украины

Гвардейцы заметили мужчину, который передвигался на электробайке и пытался покинуть место взрыва в обход блокпоста.

Нацгвардейцы задержали мужчину по подозрению в разведывательной деятельности на оккупанта, сообщает Национальная полиция Украины.

Вскоре после того, как в столице раздался взрыв, гвардейцы заметили мужчину, который передвигался на электробайке и пытался покинуть место происшествия в обход блокпоста.

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По требованию правоохранителей водитель не остановился, затем был задержан принудительно.

Национальная полиция Украины / ©
Национальная полиция Украины

"Как оказалось впоследствии, мужчина пытался скрыться не случайно, поскольку на мобильных устройствах задержанного содержались доказательства причастности к диверсионно-корректировочной деятельности против граждан Украины", — передают в полиции.

Согласно датам, на фото это лицо занималось такой деятельностью практически с начала боевых действий.

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