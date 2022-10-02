Нацгвардейцы затрофеили под Лиманом российский танк (фото)

ВСУ получили в распоряжение российский танк Т-72Б3.
Бригада быстрого реагирования Национальной гвардии Украины захватила новый трофей под Лиманом Донецкой области – российский танк Т-72Б3.
Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии Украины.
"Это самая распространенная из современных модификаций старых танков рашистов. Еще раз благодарим министерство нападения России за подарок. Работаем дальше", — говорится в сообщении.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что сегодня, 2 октября, ВСУ полностью зачистили Лиман в Донецкой области.
В субботу, 1 октября, стало известно, что Вооруженные силы освободили Лиман. Украинские военные установили государственный флаг на въездном знаке в город.
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