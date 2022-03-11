Нацгвардия на подступах к Мариуполю уничтожила танк оккупантов (видео)

Также в ходе рейда была уничтожена диверсионная группа оккупантов.
Бойцы отдельного отряда специального назначения Национальной гвардии Украины на подступах к Мариуполю точным ударом уничтожили танк противника.
Видео уничтожения техники оккупантов обнародовало МВД Украины.
Также сообщается, что в ходе рейда была уничтожена диверсионная группа оккупантов.
Бойцы отдельного отряда специального назначения Национальная гвардия Украины на подступах к Мариуполю...Опубликовано МВД Украины Пятница, 11 марта 2022 г.
У которой кроме документов, подтверждающих принадлежность к армии РФ, обнаружили и радиостанцию.
"Теперь слушать врага станет проще. И удары станут точнее. Мы не сдадим Мариуполь!" – говорится в сообщении.
Напомним, российский летчик сообщил, что их руководство сознательно посылало их на верную смерть и использовало как на живца.
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