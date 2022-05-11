Нацгвардия Украины впервые назвала свои потери в войне с Россией

Нацгвардия Украины впервые назвала свои потери в войне с Россией

С начала полномасштабного вторжения России в Украину погибли более 500 военнослужащих Национальной гвардии.

Еще 1 697 военнослужащих Нацгвардии получили ранения.

Об этом рассказал начальник оперативного управления штаба Главного управления НГУ Алексей Надточый на брифинге 11 мая, пишет УНИАН.

"При выполнении заданий за этот период потери личного состава Национальной гвардии составляют: санитарными – 1 тысяча 697 военнослужащих, безвозвратными – 501 военнослужащий", – сказал Надточый.

Он также сообщил, что Нацгвардия принимает участие в оборонной операции в Донецком, Слобожанском, Южнобужском и восточной части Таврического операционного района. НГУ также производит прикрытие границы с Беларусью.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ по состоянию на 11 мая, общие боевые потери России в войне против Украины составляют 26 350 человек.

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