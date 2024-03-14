Нацгвардия Украины запустила рекрутинговую кампанию: каких кандидатов ищут

Нацгвардия, кроме непосредственных задач по отражению агрессии российских оккупантов, выполняет определенные специфические задачи, на которые нужны мотивированные кандидаты.

Нацгвардия запускает рекрутинговую кампанию с платформой поиска вакансий robota.ua. Для этого был подписан соответствующий Меморандум о сотрудничестве.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной гвардии Украины.

Как отмечается, вакансии, которые будут размещаться на платформе, помогут желающим кандидатам ознакомиться и выбрать наиболее подходящую.

"Команда robota.ua продолжает работу в направлении совершенствования системы военного рекрутинга. Мы предоставляем НГУ технические ресурсы и знания для создания условий, при которых мотивированные кандидаты могут самостоятельно выбирать место службы, а НГУ бесплатно размещать необходимое количество вакансий. Наша общая цель – вместе сделать все возможное для победы Украины", – сказал директор по инновациям и руководитель спецпроекта Рекрутинг для защиты Украины в robota.ua. Сергей Лозко.

Нацгвардия, которая кроме непосредственных задач по отражению агрессии российских оккупантов, выполняет определенные специфические задачи. На них нужны мотивированные кандидаты. В частности:

Защита критической инфраструктуры.

Усиление защиты государственной границы.

Применение мобильных огневых групп, усиливающих ПВО.

Применение БПЛА.

Также в Национальной гвардии есть вакансии для психологов и медицинских работников, водителей и связистов и других специальностей, в которых сейчас нуждаются военные.

“Мы постепенно адаптируем и пробуем новые подходы к комплектованию. Сейчас много изменений в технологиях, подготовке и тактике. И изменяются определенные подходы к комплектованию. Коммуникационные и рекрутинговые элементы направлены в первую очередь на то, чтобы дать кандидатам понятную информацию о подразделении, его задачах, подготовке”, – отметил командующий НГУ бригадный генерал Александр Пивненко.

В НГУ также добавили, что платформа не передает информацию работодателю без ведома соискателя работы. Зато искатель самостоятельно решает, что хочет о себе рассказать: отправить полное резюме или анонимное, или пообщаться в чате без передачи персональных данных.

Напомним, что новый закон о мобилизации, над которым долгое время работали в Верховной Раде, может попасть в парламент в середине апреля текущего года.

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