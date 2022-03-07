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Нацгвардия задержала пилота сбитого российского истребителя, бомбившего Харьков

Нацгвардия задержала пилота сбитого российского истребителя, бомбившего Харьков

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Нацгвардия задержала пилота сбитого российского истребителя, бомбившего Харьков

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Оккупант лично совершал 3 вылета между Изюмом и Балаклеей.

Сегодня ночью, 7 марта, в Харькове Нацгвардия задержала пилота сбитого российского истребителя.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, задержанный — заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшийся в Воронеже. Лично он совершал три вылета между Изюмом и Балаклеей Харьковской области.

"Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах. Российский военный был передан для дальнейших следственных действий в один из районных отделов полиции города Харькова", — говорится в сообщении.

Синегубов также отметил, что пилотов было двое. Второго российского оккупанта сейчас разыскивают, он скрывается в Харькове.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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