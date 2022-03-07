Нацгвардия задержала пилота сбитого российского истребителя, бомбившего Харьков

Оккупант лично совершал 3 вылета между Изюмом и Балаклеей.

Сегодня ночью, 7 марта, в Харькове Нацгвардия задержала пилота сбитого российского истребителя.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов. По его словам, задержанный — заместитель командира авиационного полка, дислоцировавшийся в Воронеже. Лично он совершал три вылета между Изюмом и Балаклеей Харьковской области.

"Российский пилот сдал своих координаторов и рассказал о преступных приказах. Российский военный был передан для дальнейших следственных действий в один из районных отделов полиции города Харькова", — говорится в сообщении.

Синегубов также отметил, что пилотов было двое. Второго российского оккупанта сейчас разыскивают, он скрывается в Харькове.