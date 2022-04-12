"Началась глубокая чистка рядов": Арестович рассказал, что означает вероятный арест Суркова

Сурков может находиться под домашним арестом.

Бывший депутат российской Госдумы Илья Пономарев сообщил о якобы аресте Владислава Суркова, экс-советника Владимира Путина. Впрочем, по информации советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, Сурков находится под домашним арестом, а российский правозащитник Марк Фейгин говорит, что тот может быть и СИЗО "Лефортово", куда помещают VIP-лиц.

Об этом говорилось в разговоре Арестовича с Фейгиным во время традиционного интервью вечером 11 апреля.

"Ну говорят, сложно же проверить, я скажу по секрету, я же был адвокатом, и в "Лефортово", куда помещают вип-лиц, она больше для изоляции, это ФСБешная тюрьма, там есть такие адвокаты, которые ходят к своим подзащитным и там скрыть, кто сидит невозможно, потому что адвокаты устраивают жеребьевку, кто и когда пойдет к своему подзащитному, и фамилии, список в рабочем чате есть. Говорят, что там беседа есть. Говорят...", — ответил Фейгин на вопрос Арестовича, арестовали ли Суркова.

В то же время советник главы Офиса президента Украины уточнил, что есть информация, что, мол, Сурков пока под домашним арестом.

"Проверить сложно: "Сурков, алло, пупс, как ты там? Сидишь на домашнем?". Нельзя, понимаешь...", — ответил Фейгин.

В свою очередь, Арестович отметил, что если информация об аресте Суркова правдива, то это означает, что в РФ началась глубокая чистка рядов.

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"Предположим, что это так. Некоторые, говорят, что да. Ну, допустим. Это значит, что началась глубокая чистка рядов. Всю архитектуру украинской ситуации начинают вычищать. То есть, заговор вычищают, но не разово, там 20 человек арестовывают, а по одному. Что достаточно правильно. Потому что если дергать сразу 20, то они могут возразить вместе. А если по одному, то кажется, что меня пронесет... Сурков - Святая святых, пересвятых...", — заметил Арестович.

Далее он продолжил: "Фишка в чем? Что мы видим? Что внутренняя чистка в РФ с одной стороны, которая до их смены командования группировки, показывает нам, что в Кремле признали, что катастрофическая ситуация. Кто-то должен ответить, что в самой основе, на уровне дизайна украинской политики все было не правильно... А с другой стороны, они продолжают укладывать летчиков и военных и очень дорогую технику, которую восстановить нет шансов, под санкции. Чем руководствуются все эти люди?".

Напомним, Суркова называли куратором пророссийских боевиков на Донбассе. Пол года назад он написал пропагандистскую статью, в которой "пророчил" расширение России. В частности, Сурков замечал , что Кремль сумел захватить Крым за счет "хаотизации" Украины.

Как сообщалось, Арестович озвучил список российских кандидатов на ликвидацию, если они не справятся с задачами в Украине.

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