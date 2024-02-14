Началась интенсивная работа, россияне это ощутят — военные о поездке Сырского на фронт

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил воинские части и подразделения, которые находятся в Авдеевском и Купянском направлениях.

Спикер ОСУВ "Хортица" Илья Евлаш считает, что визит нового Главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова на фронт окажет негативное влияние на врага.

Об этом он рассказал 24 каналу.

"Уже началась интенсивная работа. Главнокомандующий приехал на участок фронта, где он и раньше был командующим ОСУВ. Этот визит окажет положительное влияние на Вооруженные Силы Украины, Силы обороны и негативно ощутится противником", — убежден Евлаш.

По его словам, сейчас интенсивность боевых действий очень сильно повысилась. Речь идет, в частности, о Лимано-Купянском направлении. Там противник продолжает подтягивать свои мощности и резервы. Однако украинские защитники на этом направлении наносят россиянам колоссальные потери.

"Множество разной техники за прошлые сутки (13 февраля – ред.) "налущили" наши защитники. 224 оккупанта – личный состав были убиты и ранены. 128 единиц вооружения и военной техники, среди которых 78 различных типов беспилотных летательных аппаратов", – рассказал спикер ОСУВ "Хортица".

В частности, враг потерял танки, боевые машины пехоты, пушки и минометы. Кроме того, украинские военные уничтожили ряд российских радиоэлектронных установок, которые захватчики использовали в окопах. Не стало у россиян и станций видеонаблюдения. Также оккупанты потеряли установку ПВО – "Стрела-10". Она работала по украинским БПЛА и не давала их эффективно применять.

Более того, в воздух взлетели 3 вражеских склада с боеприпасами и еще 17 укрытий. Там россияне прятали личный состав и снаряды. Не стало у захватчиков и 12 автомобилей.

"Очень эффективно отработали наши ребята. Но это свидетельствует о том, что враг сейчас активизировал использование тяжелой техники и прибегает к усилению своих действий вдоль всей линии столкновения на Лимано-Купянском направлении", — добавил капитан ВСУ.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский и министр обороны Рустем Умеров 13 февраля совершили рабочую поездку в воинские части и подразделения, которые держат оборону на Авдеевском и Купянском направлениях.

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