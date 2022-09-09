Началась новая стадия войны: Жданов объяснил, что это значит и что будет дальше

Начало контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении является переломным моментом в войне, и это можно считать, что началась третья стадия войны.
До этого все лето украинская армия вела позиционную войну.
Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.
"День контрнаступления ВСУ на Харьковщину можно считать началом переломного момента и переходом войны к третьей стадии. В стадию контрнаступательных действий ВСУ. Это будет не так быстро, как нам хочется, постепенно, но сам факт, что мы уже начали решать вопросы по разгрому российских войск и освобождению нашей территории. До этого у нас был этап позиционной войны. Все лето мы провели на этой стадии, даже немного отступали", — отметил он.
Жданов подчеркнул, что из-за украинских контрнаступательных действий российская армия переходит к тактике террористических действий в отношении мирного населения.
"В связи с наступлением украинских войск в отдельных районах Херсонской области подразделения ВС РФ переходят к тактике террористических действий в отношении мирного населения. В частности, в с. Большая Александровка оккупанты используют людей в качестве "живого щита". Таким образом они не дают украинским войскам проводить штурмовые действия", — добавил он.
Напомним, согласно вечернему возведению Генштаба, из-за поражений на поле боя армия Российской Федерации массированно обстреливает населенные пункты вдоль всей линии фронта. Российские оккупанты обстреливают военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, активно вел воздушную разведку БПЛА , совершил более 60 вылетов.
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