Началась новая стадия войны: Жданов объяснил, что это значит и что будет дальше

Начало контрнаступления Вооруженных сил Украины на Харьковском направлении является переломным моментом в войне, и это можно считать, что началась третья стадия войны.

До этого все лето украинская армия вела позиционную войну.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

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"День контрнаступления ВСУ на Харьковщину можно считать началом переломного момента и переходом войны к третьей стадии. В стадию контрнаступательных действий ВСУ. Это будет не так быстро, как нам хочется, постепенно, но сам факт, что мы уже начали решать вопросы по разгрому российских войск и освобождению нашей территории. До этого у нас был этап позиционной войны. Все лето мы провели на этой стадии, даже немного отступали", — отметил он.

Жданов подчеркнул, что из-за украинских контрнаступательных действий российская армия переходит к тактике террористических действий в отношении мирного населения.

"В связи с наступлением украинских войск в отдельных районах Херсонской области подразделения ВС РФ переходят к тактике террористических действий в отношении мирного населения. В частности, в с. Большая Александровка оккупанты используют людей в качестве "живого щита". Таким образом они не дают украинским войскам проводить штурмовые действия", — добавил он.

Напомним, согласно вечернему возведению Генштаба, из-за поражений на поле боя армия Российской Федерации массированно обстреливает населенные пункты вдоль всей линии фронта. Российские оккупанты обстреливают военную и гражданскую инфраструктуру из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии. Кроме того, активно вел воздушную разведку БПЛА , совершил более 60 вылетов.

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