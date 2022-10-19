"Началась отгрузка": Кулеба заявил о поставках Украине Грецией боевых машин пехоты

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 19 октября заявил, что Греция приступила к поставкам боевых машин пехоты (БМП-1) Украине.

Такое заявление глава МИД сделал на пресс-конференции по итогам переговоров со своим греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Кулеба выразил благодарность за вооружение, предоставляемое Грецией для нужд Украины. И отметил, что отгрузка бронированных машин пехоты БМП-1 уже началась и техника скоро прибудет на передовую.

"Не буду скрывать, особенно ценим вооружение, которое Греция передает Украине, чтобы мы могли защищать нашу землю. Очень важно, что уже началась долгожданная отгрузка из Греции бронированных машин пехоты БМП-1 для Украины. Уже скоро они прибудут в наше войско и мгновенно усилят боеспособность и обороноспособность нашей страны", – сказал Кулеба.

По его словам, Греция также рассматривает украинский запрос на поставку средств ПВО.

Как сообщалось, в сентябре Министерство обороны Греции заявило, что предоставят ВСУ боевые машины пехоты БМП-1. В то же время греческая армия получит новейшие БМП Marder от Германии.

Напомним, 12 октября министерша обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен объявила о передаче Украине дополнительных зенитных ракет стоимостью 15 миллионов евро.

А в Минобороны Германии пообещали передать Украине в ближайшие недели САУ Panzerhaubitze 2000 и РСЗО MARSII.

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