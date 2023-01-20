Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Началась встреча Контактной группы по обороне Украины на базе Рамштайна

Дата публикации
Просмотры
663
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Началась встреча Контактной группы по обороне Украины на базе Рамштайна

Фото: Associated Press

Участие в заседании принимают главы оборонных ведомств около 50 стран.

Сегодня, 20 января, стартовала встреча Контактной группы по обороне Украины на американской авиационной базе Рамштайн, где соберется около пятидесяти стран.

Об этом сообщает Укринформ.

"Мы, 50 государств, полны решимости поддержать Украину столько, сколько нужно. Путин не рассчитывал на решимость и Украины, и нашу. Это решающий момент для Украины и всего мира", — заявил, открывая встречу, председательствующий на ней министр обороны США Ллойд Остин.

Участие в заседании принимают главы оборонных ведомств около 50 стран. В частности, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Объединенного комитета начальников штабов армии генерал Марк Милли и министр обороны Украины Алексей Резников.

Напомним, президент Владимир Зеленский высказался о восьмой встрече министров обороны более 50 стран 20 января в Рамштайне.

"Ожидаем сильных решений. Ожидаем мощный пакет военной поддержки от Соединенных Штатов", – добавил он.

Зеленский за 19 января: принято сразу несколько мощных решений

Зеленский за 19 января: принято сразу несколько мощных решений

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
663
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация