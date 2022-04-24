"Начали бомбить конкретно:" как выживали люди в Изюме, пока российская армия штурмовала город

"Начали бомбить конкретно:" как выживали люди в Изюме, пока российская армия штурмовала город

Горожане остались без воды, продуктов, лекарств из-за обстрелов оккупантов.

Российская армия месяц осаждала город Изюм на Харьковщине, который называют ключом к Донбассу. Изюм почти стерт с земли. Пока шли бои, люди покидали город — через минные поля, вплавь, привязав детей к лодке.

Об этом пишет Би-би-си.

Международная организация Amnesty International описала положение как гуманитарную катастрофу. В Изюме нет воды, электричества, газа и лекарства.

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В подвалах домов остались преимущественно женщины, дети и пожилые люди. Еду готовят во дворах на кострах. Больница не работает. Оставшиеся медики ходят по подвалам, где принимают роды. Перед домами торчат неразорвавшиеся снаряды. Город продолжают обстреливать.

Местные говорят, что до апреля в Изюме тяжело было найти улицу, где бы ни лежали трупы. Жители рассказали, что большинство погибало от осколочных ранений.

Многие были убиты в первые недели осады — когда украинская и российская артиллерия воевали за переправу через реку Северский Донец, разделяющий город на две части.

Сначала людей пытались хоронить, в частности, во дворах домов, "как в Мариуполе", говорит один из собеседников издания. Потом горожане стали бояться выходить на улицу – и мертвые начали гнить.

В Изюме проживало менее 50 тысяч человек. Несмотря на скромные размеры, Изюм – важный железнодорожный узел. Через город проходит дорога, соединяющая Харьков с Донбассом. Именно поэтому городок и стал одной из ключевых целей для российских военных.

"Изюм лежит на трассе из Харькова в Славянск и Краматорск. Без контроля над ней захватить и удерживать новые территории для так называемых "Луганской и Донецкой народных республик невозможно", — объясняет политолог и эксперт в области международной безопасности Павел Лузин.

Еды нет, воды нет, хлеба нет, власти нет

"Первые дни было тихо – и мы пытались снимать деньги, еще работали магазины, там были очереди", – говорит местная жительница Мария. Она со своей семьей проживала в южной части города — вдали от линии неотвратимо приближавшейся линии фронта.

Война подошла к Изюму 27 февраля. На улице Орлова, в пяти минутах ходьбы от дома Марии, в пятиэтажный дом попал снаряд. На улице Московской в асфальте застряла бомба, она не разорвалась. На следующий день на город сбросили еще две авиабомбы – одна попала в пятиэтажку.

Бомбардировки не прекращались и по ночам. Женщина уговаривала мужа уехать — говорила, что не может слышать бесконечные обстрелы, авианалеты, что паникует и теряет рассудок

"Но муж у меня такой – пусть будет, что будет. Он не хотел уезжать из своего города, он не хотел и не мог бросить маму, говорил, что мы продержимся", – плачет Мария.

Они с мужем и его 84-летней матерью все еще жили в квартире в пятиэтажке. Сначала исчезли вода и газ, еду готовили в мультиварке, электричество исчезло последним.

"Потом воду дали буквально на один день, муж говорит, набирай быстрее – но сколько и куда ее в квартире наберешь? С 2 по 7 марта начали бомбить конкретно, – рассказывает Мария, – попали в здание банка, в рынок – и народ пошел крушить и выносить все из магазинов. В принципе, это понятно: еды нет, воды нет, хлеба нет, власти нет. Информации нет, ничего нет".

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Несколько жителей Изюма рассказывали BBC, что пытались найти представителей городских властей, приходили 3-4 марта в здание городской администрации или пытались вызвать коммунальные службы — но там уже никого не было. Мария говорит, что украинских полицейских в городе вообще не видела.

Мария уехала в Славянск, оттуда на запад Украины, затем в Европу, к дочери.

"Я каждый день думаю, как мои там, обвиняю себя за то, что уехала, — говорит она. — Уповаю только на наши ВСУ и господа Бога, что мои выживут, а город будет снова наш. Я каждый день обвиняю себя, что уехала, но понять, что чувствует человек под бомбежками, можно только если ты сам оказался под ними".

Последний автобус из южной части Изюма на Славянск уехал 14 марта.

Изюм уже 20 дней находится под блокадой российских военных (на жестовом языке)

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