"Начали еще в январе": российский пленный рассказал, как РФ готовила военных к войне в Украине

Офицеры РФ в воинской части проводили марши, проверяли боеготовность, укомплектовали личный состав.

Один из российских пленников рассказал, что к войне в Украине их начали готовить еще в январе 2022 года. В воинскую часть приезжало высшее руководство и проверяло боевые задания.

Об этом на брифинге 19 марта рассказал пленный Игорь Руденко, который был "руководителем связи".

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По его словам, для подготовки приезжали офицеры, ознакомившиеся с положением в части. "В январе в нашу часть приехало руководство. Проводили марши и проверяли боеготовность. Комплектовали личный состав", – рассказал пленный.

Он отметил, для наступления солдатам привезли:

каски и бронежилеты;

гранатометы;

гранаты;

другие боеприпасы;

дополнительную форму.

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