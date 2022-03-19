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"Начали еще в январе": российский пленный рассказал, как РФ готовила военных к войне в Украине

"Начали еще в январе": российский пленный рассказал, как РФ готовила военных к войне в Украине

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"Начали еще в январе": российский пленный рассказал, как РФ готовила военных к войне в Украине

ФОТО: сундуки с видео

Офицеры РФ в воинской части проводили марши, проверяли боеготовность, укомплектовали личный состав.

Один из российских пленников рассказал, что к войне в Украине их начали готовить еще в январе 2022 года. В воинскую часть приезжало высшее руководство и проверяло боевые задания.

Об этом на брифинге 19 марта рассказал пленный Игорь Руденко, который был "руководителем связи".

По его словам, для подготовки приезжали офицеры, ознакомившиеся с положением в части. "В январе в нашу часть приехало руководство. Проводили марши и проверяли боеготовность. Комплектовали личный состав", – рассказал пленный.

Он отметил, для наступления солдатам привезли:

  • каски и бронежилеты;
  • гранатометы;
  • гранаты;
  • другие боеприпасы;
  • дополнительную форму.

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