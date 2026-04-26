Начали ли россияне наступление: что происходит на фронте

ВСУ держат фронт / © Getty Images

Реклама

Украинские защитники совершают активные штурмовые и контратакующие действия на фронте. Главная цель — остановить продвижение захватчиков.

Об этом сообщил Сергей Колесниченко, офицер отделения коммуникаций 148-й отдельной артиллерийской Житомирской бригады ДШВ в эфире «КИЕВ 24».

По его словам, оснований говорить о массовом наступлении россиян нет.

Реклама

«Ситуация на Александровском и Гуляйпольском направлениях остается контролируемо-напряженной. Противник продолжает сопротивляться, но его действия носят преимущественно эпизодический характер. Это не свидетельствует о формировании ударных группировок для масштабного наступления. Фактически враг сохраняет наступательный потенциал, но вынужден применять его ограниченно под давлением наших подразделений: из-за малых штурмовых групп, FPV-дронов и попыток влияния на нашу логистику. Силы обороны совершают комплексное противодействие и не просто сдерживают противника, а системно срывают его намерения», — заверил он.

Ранее эксперт Игорь Романенко заявил, что уже сейчас началась наступательная весенне-летняя кампания РФ на фронте. Наступательные действия врага преследуют цель реализации двух концепций.

Россияне ведут подготовительные бои от уже захваченного Северска до Лимана и Ямполя, для того чтобы в дальнейшем продвигаться с северо-восточного направления на Славянск и Краматорск. На Александровском и Гуляйпольском направлениях сейчас нет.

По данным аналитиков, наступление РФ может начаться в течение следующего месяца, когда увеличится зеленка и установится туманная или дождливая погода на востоке Украины, которая мешает БпЛА, но способствует пехотным и механизированным штурмам.

Реклама

Накануне главнокомандующий ВСУ Александр Сырский также сообщил, что россияне осуществляют перегруппировку и подтягивают резервы на фронт. Отдельно он обратил внимание на Покровское направление, где зафиксированы сотни вражеских атак с начала апреля.

Приоритетными в Донецкой области для россиян являются попытки захвата агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка.