Наступление российских окупантов севернее Харькова до сих пор полностью остановлено силами ВСУ, отметил Юлиан Репке.

Вооруженные силы Украины уже начали использовать американское оружие для ударов по объектам на территории России.

Об этом написал независимый аналитик OSINTdefender в соцсети Х.

Такие выводы эксперт сделал, изучив обломки боеприпасов, найденные в Белгородской области и показанные российскими пропагандистами. Аналитик идентифицировал их как управляемые реактивные снаряды GMLRS, которые запускаются с M142 HIMARS.

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"Это было первое применение украинскими Вооруженными Силами предоставленного США оружия по территории России в течение ночи. Результаты этой атаки пока неизвестны, однако, похоже, по меньшей мере восемь ракет были запущены из Харьковской области", – пишет эксперт.

Аналитик также изучил ночные кадры запуска ракет по установке HIMARS и пришел к выводу, что это и был первый эпизод применения этого оружия по территории РФ.

"На кадрах видно, как из установки M142 HIMARS к югу от Волчанска было выпущено по меньшей мере восемь ракет, после чего в России раздались сигналы воздушной тревоги", – пишет OSINTdefender.

Пицца путешественника-мультиплощадки рок-системы (GMLRS) рок-леты от М142 ХИМАРов должны быть размещены в нескольких местах через belgorod region Western Russia, поточного, позволяющего то, что он должен был быть в первый раз . .twitter.com/eNm6HSExJw — OSINTdefender (@sentdefender) June 1, 2024

Военный обозреватель немецкого издания BILD Юлиан Репке согласился с OSINTdefender и добавил, что наступление российских кафиров севернее Харькова до сих пор полностью остановлено силами ВСУ. Он отметил, что в течение последней недели украинская армия уверенно удерживает линию фронта.

Напомним, Соединенные Штаты Америки позволили Украине избивать американским оружием по РФ, но это не касается дальнобойных ракет ATACMS.

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