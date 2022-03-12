"Начали о чем-то говорить, а не бросать только ультиматумы": Зеленский рассказал о переговорах с Россией

"Начали о чем-то говорить, а не бросать только ультиматумы": Зеленский рассказал о переговорах с Россией

По словам Зеленского, кроме РФ, гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры.

Группа украинских и российских представителей обсуждают те или иные вопросы. Сейчас они начали о чем-то говорить, а не бросать только ультиматумы.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с иностранными СМИ.

"Я считаю, что это принципиально другой подход, и он должен быть таким. Я считаю, что в нем пока недостаточно привлечения наших западных партнеров, лидеров, потому что если мы говорим о пунктах по гарантиям безопасности нашего государства, то просто доверять России в Украине уже не смогут после такой кровавой войны. Поэтому, кроме РФ, эти гарантии безопасности должны предложить и другие лидеры", — сказал он.

Зеленский добавил, что были переданы некоторым лидерам вопросы, которые проговариваются украинской и российской стороной.

"Те, кто на контакте с российским лидером, и они это должны и они должны обсуждать. Я знаю, что и от них сигналы неплохие с точки зрения пришедших с нашей стороны. Посмотрим", — сказал Зеленский.

Напомним, в Генштабе ВСУ заявили, что враг пытается наступать на Украину, но терпит поражение.

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