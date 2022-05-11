"Начали стремительно скромнеть": Арестович спрогнозировал дальнейшие планы России в войне с Украиной

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович выдвинул гипотезу по поводу событий, которые могут происходить в войне России против Украины в ближайшее время.

По мнению Арестовича , текущая ситуация указывает на то, что русские войска перейдут в фазу оппозиционной борьбы, а кремлевская дипломатия будет находить компромиссы.

Об этом он заявил в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 11 мая.

"Я выдвину гипотезу. Она звучит так: начали приводить в соответствие военно-политические задачи, и это видно из контура на поле боя. Конечно, продолжается суета с Изюмского направления, но основные усилия на Луганскую область. Более того, там же есть свой прикол Там эти гаврики местные доложили, что мы уже вышли на границу с Луганской областью, а это симметричная ситуация к тому, что сегодня утром произошло в Херсоне, потому что начались эти сдвиги в Генеральном штабе и они поспешили доложить, что "у нас все хорошо, мы все выполнили", чтобы их не засунули, не переквалифицировали по "измене" родине". То есть это заявление носит характер "нас не трогайте, мы в домике". Потом они скажут, что "укропы подло контратаковали, пришло оружие НАТО, но мы боремся". Буквально еще два дня накроется эта централизованная система, потому что начальство сверху шлет угрозы, а снизу надо обещать будущие успехи, чтобы растягивать конец. А там или падишах сдохнет, или ишак. Вот эта история", – говорит советник главы ОП.

По прогнозам Арестовича, это приведет к активизации работы российской дипломатии в так называемых "торгах".

"И вот это очковтирательство с одной стороны, нежелание к эскалации с другой, нанизанное на заявление Путина на параде 9 мая, что мы не хотим глобальной войны и главная задача – ее избежать, показывает, что они начали скромнеть стремительно. Уже никто не ставит задач даже на границы Донецка выйти, по крайней мере, на границы Херсонской области, а "хотя бы давайте мы сейчас Запорожскую победим, давайте сделаем, что можем, например, границы Луганской, а дальше выходим в фазу оппозиционной борьбы, становимся в оборону, пытаемся накопить войска, а параллельно ведем негласный торг". Потому что заявления свежие Макрона и Шольца, что нужно исключительно политико-дипломатическим путем решить, показывает, что борьба в партере началась. Борьба, где российская дипломатия говорит "давайте сейчас станем в оппозиционку и будем договариваться, будем пытаться искать, – отметил он.

Напомним, что в течение суток, 11 мая, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские кафиры совершили пять атак.