"Начали уничтожать русскоязычные города": Резников назвал главную ошибку Кремля

Резников уверен, что главной ошибкой Кремля является то, что они начали уничтожать русскоговорящие города, такие как Волноваха, Харьков и Мариуполь.

Оккупанты преимущественно обстреливают русскоязычные города Украины. Ракетными ударами враг мстит русскоязычным украинцам, которые "не встретили оккупантов с цветами".

Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников во время телемарафона.

"Они по сути отомстили и мстят дальше украинцам русскоязычным, которые не встретили их с цветами, как они себе мечтали. Поэтому столько ракетных поражений у города, где преобладает русскоязычное население", — сказал он.

Ранее Резников по итогам встречи представителей оборонных ведомств более 40 стран на авиабазе США в Рамштайне заявил, что помощь Украине будет расти, но в ближайшие дни потребуется "вся наша устойчивость и чрезвычайное единство".

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