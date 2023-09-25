Начали возводить укрепления у границы: на Харьковщине ВСУ вытеснили вражескую группу за пределы Украины

В Купянском районе Харьковской области на одном из участков границы пограничники вместе с бойцами Вооруженных сил вытеснили российских захватчиков за пределы Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

"В Купянском районе наземная и воздушная разведки бригады "Стальная граница" зафиксировали попытки россиян укрепиться. Строя линию фортификаций на российской стороне, захватчики проникли на территорию Украины и начали возводить укрепления вблизи границы", — говорится в сообщении.

Разведчики высчитали время, когда на наблюдательном пункте и возле него на украинской территории находились около 15 захватчиков, и совместно с бойцами одной из танковых бригад спланировали совместные мероприятия по вытеснению врага за пределы государственной границы.

Несколько захватчиков ликвидировали пограничные снайперы, а когда военные РФ начали бежать с территории Украины, украинские защитники открыли огонь из танков и минометов.

Напомним, потери российских войск в живой силе составляют 276,270 бойцов на утро 25 сентября. Так, только за минувшие сутки на фронте в Украине было ликвидировано 420 оккупантов.

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