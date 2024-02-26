Начальник Генштаба РФ Герасимов якобы был на фронте в Украине и заявил, что "ВС РФ — номер один"

Был ли российский генерал действительно в зоне боевых действий – из опубликованных кадров непонятно.

В Министерстве обороны РФ показали якобы побывавшего в зоне боевых действий в Украине начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Видео с Герасимовым опубликовала пресс-служба оборонного ведомства страны-террористки.

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"Начальник Генерального штаба ВС РФ – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов посетил командный пункт 58 общевойсковой армии Южного военного округа в зоне проведения специальной военной операции", – говорится в сообщении.

Отмечается, что Герасил якобы на командном пункте заслушал доклад командующего 58 общевойсковой армией об обстановке в зоне ответственности армии и порядке дальнейших действий объединения.

Был ли российский генерал действительно в зоне боевых действий – непонятно, поскольку из видео видно, что Герасимов сначала улетает в самолете, а потом уже в каком-то помещении раздает награды оккупантам. Более того, он назвал российскую армию, которая за два года не достигла стратегических целей, "номер один" в мире.

Напомним, по информации западного издания WP, СБУ едва не уничтожила начальника Генштаба РФ Герасимова.

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