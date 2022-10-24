Начальник Генштаба РФ рассказал о "грязной бомбе" коллегам из США и Британии

Начальник Генштаба РФ генерал армии Валерий Герасимов в телефонных разговорах с начальником Штаба обороны Великобритании и главой комитета начальников штабов США рассказал им о якобы создаваемой "грязной бомбой" Украине.

Об этом говорится в Twitter министерства обороны Британии.

Начальник штаба обороны Британии Тони Радакин отверг обвинения России в том, что Украина планирует действия по эскалации конфликта и подтвердил неизменную поддержку Украины со стороны Великобритании. Оба военачальника согласились с важностью поддержки открытых каналов связи между Британией и Россией, чтобы облегчить деэскалацию.

В разговоре с главой комитета начальников штабов США Марком Милли Герасимов также пытался убедить коллегу в возможном применении Украиной "грязной бомбы"

Напомним, 23 октября Сергей Шойгу позвонил руководителям Минобороны Великобритании, Франции и Турции. Он заявил о том, что "Украина почти изготовила "грязную бомбу" и якобы планирует ею обстрелять свою же территорию.

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