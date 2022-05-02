Начальник Генштаба РФ уехал из Изюма до начала атаки ВСУ — NYT

Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов посетил передовую на востоке Украины, в частности, город Изюм Харьковской области.

Однако он успел уехать до того, как ВСУ атаковали позиции оккупантов.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на украинских и американских высокопоставленных должностных лиц.

Украинские военные вечером, 30 апреля, атаковали школу в Изюме, которую россияне используют как военную базу. По данным чиновников, Герасимов посещал эту базу, но успел уехать из Изюма перед тем, как началась украинская атака.

Ранее советник главы офиса президента Алексей Арестович рассказал, что с территории РФ уже несколько суток не наступают на территорию Украины войска врага. Российские оккупационные войска прекратили опрокидывать силы на Изюмском направлении.

“Назад валит количество побитой техники. Раненые едут и вывозят убитых. Убитых очень много, потому что только за последние три дня уже есть подтвержденные результаты удара, удар по Первомайскому Харьковской области, два удара по Изюму — штаб ВДВ. Даже по нижней границе считаем – 100 трупов в одном месте, 200 – в другом, и не менее 100 – в третьем. Верхнюю границу – называют и по 200, и по 300. Надо понимать, что это старшие офицеры среди них. Два штаба армии", — сказал он.

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