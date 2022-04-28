Начальник Генштаба России лично прибыл в Изюм командовать войной — СМИ

Чтобы напрямую руководить войной в Украине, на Донбасс лично приехал начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов.

Он уже, вероятнее всего, прибыл в пункт управления российскими войсками в районе Изюма.

Об этом сообщает украинское издание Defense Express.

Отмечается, что Герасимов должен командовать операциями стратегического уровня, а не оперативно-тактического. Это свидетельствует о том, что российское руководство сосредоточено на достижении именно тактических точечных побед на Донбассе.

Кроме того, издание отмечает, что приезд Герасимова в полевые пункты управления свидетельствует о том, что назначение главы Южного военного округа генерала Александра Дворникова единственным командующим войсками РФ в Украине отнюдь не улучшило состояние дел в российской армии.

Следует отметить, что Дворников был назначен именно для того, чтобы он создал единую вертикаль командования и тем самым улучшил эффективность и слаженность действий российских подразделений.

Напомним, в начале апреля Путин назначил нового командующего войной в Украине. Им стал 61-летний генерал армии Александр Дворников, прозванный "сирийским мясником" из-за жестокой тактики ведения войны, предполагавшей большое количество гражданских жертв.

В Харьковской области враг нанес удары по Чугуеву и Золочеву, ожесточенные бои продолжаются на Изюмщине

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