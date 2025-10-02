Начальник Генштаба ВСУ Гнатов объяснил, как КНДР помогает России в войне против Украины

Войска КНДР / © Associated Press

Несмотря на сообщения о прибытии в Россию около 20 тысяч граждан КНДР, речь идет прежде всего об их работе в военно-промышленной сфере, а не непосредственно об участии в боях.

Об этом в интервью Укринформу рассказал начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-майор Андрей Гнатов.

«На переднем крае мы их не наблюдаем, вовлечение непосредственно в боевые действия мы пока тоже не видим. Но контингенты есть. Также привлекаются северокорейские работники для изготовления товаров военного назначения, в частности дронов „Герань“, производимых в Татарстане, в Елабуге. Там, по данным, нуждающимся в уточнении, но проходила информация, около 20 тыс. северокорейских работников привлечены. То есть, это тоже участие в конфликте», — отметил начальник Генштаба.

Он также добавил, что определенный контингент северокорейцев находится в Курской области, где с ними проводятся подготовительные мероприятия.

«Позиционируют они, что якобы это инженерные подразделения, которые зашли для проведения мероприятий по разминированию территории», — пояснил Гнатов.

