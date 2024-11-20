Начальник Генштаба ВСУ назвал количественное превосходство российской армии

На некоторых участках фронта российские войска имеют преимущество над украинскими в четыре-восемь раз по количеству личного состава. Однако за последний месяц на штурмы выходят гораздо меньше вражеских бойцов.

Об этом начальник Генштаба ВСУ, генерал Анатолий Баргилевич рассказал в интервью "Главкому".

По словам генерала, несмотря на превосходство в людях, "противник тоже понемногу выдыхается".

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"Еще месяц назад, когда они (россияне – ред.) выдвигались на штурм наших позиций, их боевые машины пехоты были прямо облеплены пехотой, по 10-15 солдат выскакивали из каждой, рассыпались и шли, как саранча. Сейчас же иногда едет вражеская боевая машина на штурм, а из нее выскакивают по три-пять человек", – рассказал Баргилевич.

Он также сообщил, что украинские защитники делают все возможное, чтобы стабилизировать линию фронта в Донбассе.

"Я убежден, что линию мы там стабилизируем", – сказал начальник Генштаба ВСУ.

К слову, по данным Генштаба ВСУ, потери России на 20 ноября составляют 725 740 бойцов. Так, только за минувшие сутки было ликвидировано или ранено 1690 оккупантов.

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