Начальник оперативной группировки "Белгород" убит российскими добровольцами: что об этом известно

Военный погиб во время стрелкового боя.

Совместной группой Легиона "Свобода России" и РДК был убит полковник Стесев Андрей Васильевич, старший оперативный группировки Белгорода.

Об этом говорится на странице легиона "Свобода России".

Как отмечается, полковник был убит в стрелковом бою. Ранее он участвовал в войне, которую РФ развязала против Украины.

"Он и его подчиненные по его приказу систематически терроризировали население Белгородской области, нарушали их права и свободы. Ранее Стесев убивал мирных жителей в Чечне, Югославии, Абхазии и на территории Украины", – рассказали в легионе.

Он погиб во время перестрелки

В то же время в украинской разведке добавили, что военный был убит в ночь с 04 на 05 июня в населенном пункте Новая Таволжанка. Ранее он занимал должность командира 104 десантно-штурмового полка ВДС РФ.

Напомним, что добровольцы хотят обменять десятки российских военных и пограничников на российского подполковника, ранее взятого в плен вагнеровцев.

Читайте также: