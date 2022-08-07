Начальник ТЦК рассказал о том, как мобилизованным выбирают специальность в ВСУ

Если же военнообязанный имеет какие-либо пожелания, то их учитывают при обучении в ВСУ.

Об этом рассказал начальник Дарницкого территориального центра комплектования в Киеве, полковник Руслан Тригуб в интервью Hromadske.

"Это называется изучением личных данных военнообязанного. Если он не служил и имеет гражданскую профессию, то мы учитываем его желание: хочет ли он стать танкистом, артиллеристом, или еще кем-то. Если он не знает или колеблется, куда пойти, но имеет гражданскую специальность, которая родственна военной, то мы это тоже принимаем во внимание. Например, человек уже 20 лет работает механиком на СТО: это хорошо, потому что в ВСУ очень много автомобилей и они ломаются чаще в полевых условиях. Можно пойти тем же механиком в ремонтный батальон или человек работает поваром в ресторане — тогда мы отправляем его поваром в воинскую часть... Зачем учить человека, если есть кто-то, кто может продолжать свое любимое занятие и готовить еду для собратьев? После изучения личных данных военнообязанных мы решаем, куда именно их направлять", – пояснил Руслан Тригуб.

Напомним, как сообщил Тригуб, в настоящее время в Украине к военкоматам приходят очень мало добровольцев, большинство мужчин приходят за отсрочкой или по другим вопросам.

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