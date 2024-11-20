Начало боев за Константиновку?: журналист о натиске РФ южнее Часов Яра

Российские оккупанты давят на Часов Яр и на села, расположенные южнее него.

Об этом рассказал в Telegram украинский военный журналист Богдан Мирошников.

По его информации, Клищиевский плацдарм сейчас составляет 3х2 км и "доживает последние дни". Из Андреевки наших воинов тоже выжимают. Журналист утверждает, что на этом направлении почти все ключевые высоты уже за врагом.

Часов Яр и окрестности на карте / Фото: Deepstatemap

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"Я не думаю, что в таких условиях удастся еще долго продержаться. Одновременно идут бои на огнеупорном заводе в Часов Яре. Если мы потеряем и первое, и второе, то придется отходить на 2-3 км от канала западнее Клищиевки, а также полностью из Часов Яра. И вот тогда уже можно будет говорить о начале боев за Константиновку”, – сказал Богдан Мирошников.

Ранее он советовал готовиться к обороне Ступочек и фронтальных подступов к Константиновке.

"Реалии такие, что можно месяцами строить фортификации, а затем через несколько дней это будет снесено КАБами", – предупредил журналист.

Раньше мы писали, что ситуация в Часов Яре сложная, но там до сих пор остаются люди.

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